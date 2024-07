Dr. Victor Rocha se Descompatibiliza temporariamente do Projeto Casa Rosa devido Campanha Eleitoral

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha, anunciou que se descompatibilizou temporariamente de seus atendimentos na Casa Rosa devido ao período eleitoral, a sexta-feira (28) foi o último dia de atendimento do parlamentar no projeto.

Dr. Victor Rocha, que é candidato à reeleição para uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande, tomará essa medida para cumprir as exigências legais do período eleitoral de 2024. Apesar da ausência temporária do vereador, o projeto Casa Rosa continuará a oferecer seus serviços essenciais às pacientes, na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Durante este período, as consultas e atendimentos serão realizados pela mastologista Dra. Carolina Pompermaier, que veio do Rio Grande do Sul para assegurar a continuidade do atendimento de qualidade que o projeto Casa Rosa proporciona.

Breve currículo da Dra. Carolina Pompermaier: médica especializada em Mastologia, atuando desde 2018. médica formada pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), cirurgiã pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e mastologista pela Santa Casa de Porto Alegre (UFCSPA). “Como médica e mulher, compreendo a importância do meu trabalho na área em que atuo, e minha prática médica é pautada pela sensibilidade, humanismo, afeto e respeito em todas as etapas do tratamento de pacientes com câncer de mama. Estou empenhada em oferecer um cuidado personalizado, que engloba desde a prevenção e diagnóstico precoce até o tratamento e acompanhamento contínuo, sempre com foco no bem-estar físico e emocional de cada uma das pacientes que atendo”, enfatizou.

Dr. Victor Rocha agradeceu o apoio das pacientes e da comunidade, ressaltando seu compromisso com a saúde e o bem-estar de todos. Ele também expressou confiança na competência da Dra. Carolina, destacando que as pacientes continuarão recebendo o melhor atendimento possível. “Vamos cumprir o que as regras eleitorais preconizam. Mas, continuaremos com os atendimentos às pacientes que estarão em excelentes mãos. A Dra Carolina juntamente com a equipe multiprofissional da Casa Rosa está apta para dar prosseguimento aos atendimentos oferecidos pelo projeto. Garantindo à população acesso a uma Saúde Pública de Qualidade”, pontuou.

O projeto Casa Rosa é uma iniciativa fundamental para a saúde das mulheres de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, oferecendo consultas integradas e resolutivas em mastologia para as mulheres da capital e do interior do estado.

O Projeto Casa Rosa, liderado por Dr. Victor Rocha, visa oferecer um espaço especializado para a prevenção, diagnóstico e encaminhamento para tratamento do câncer de mama. Até 31 de maio de 2024, a Casa Rosa se destacou por seus resultados expressivos, com mais de 7.700 atendimentos, 2.634 ultrassonografias, 1.172 mamografias e 1.216 biópsias realizadas, confirmando 155 casos de câncer de mama. Esses números destacam a inestimável contribuição da Casa Rosa para o atendimento especializado em saúde feminina.