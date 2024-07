DRACCO apreende Mercedes Bens com drogas no estepe do carro em Anastácio

O DRACCO apreendeu 62 kg de cocaína em Anastácio. Os policiais abordaram uma Mercedes Bens sendo que, no curso dos procedimentos de praxe, os policiais encontraram no interior do pneu de estepe do veículo o entorpecente, avaliados em aproximadamente R$ 3.100.000,00. Face o exposto, o motorista foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia do Município para as formalidades legais, onde aguardará preso, à disposição da Justiça.