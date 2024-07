DRACCO estoura “casa bomba” de traficantes no Nova Campo Grande

O DRACCO apreendeu um casal de 24 e 32 anos num entreposto de drogas, no Bairro Nova Campo Grande, na Capital. Os policiais receberam informações de que um Fiat Strada vermelho realizava o fornecimento de drogas na região.

Com isto foi feito o monitoramento do local. Os militares flagraram a dupla saindo do carro e entrando na casa, que servia de depósito de entorpecentes para os traficantes. No carro foi apreendida uma porção de maconha.

Dentro do local, os policiais localizaram 693 Kg de cocaína e 118 Kg de maconha. A droga está avaliada em R$ 35 milhões. A droga foi apreendida junto com o carro. O casal preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.