Como os lançamentos presenciais estão suspensos por conta da pandemia, a autora Maria Caroline Nantes, em parceria com a Life Editora, encontrou uma solução inédita para o lançamento de seu livro “Todas as Marias”: um Drive-thru Literário que será realizado nesta sexta-feira (07), das 17h30 às 20 horas, no estacionamento da OAB. Será possível adquirir um exemplar sem sair do veículo, seguindo todos os protocolos de segurança e higiene.