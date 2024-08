 Drive-Thru para descarte de resíduos eletrônicos é ação inédita no TJMS

Nos próximos dias 22 e 23 de agosto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Recic.le (associação sem fins lucrativos), realiza o ‘1º Drive-Thru para descarte de resíduos eletrônicos do TJMS’ que tem por finalidade destinar corretamente estes resíduos. A coleta será aberta ao público em geral no estacionamento de visitantes, na sede do TJ, das 11 às 14 horas.

Serão aceitos equipamentos eletrônicos obsoletos, como computadores, monitores, televisão e outros dispositivos que não podem ser descartados junto ao lixo comum e acabam postergando a entrega desses resíduos em local adequado. Não estão inclusos na campanha: baterias, pilhas e lâmpadas fluorescentes e não serão recolhidas carcaças de eletroeletrônicos.

A administração do TJMS, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, ressalta a importância da iniciativa, pois o descarte inadequado de lixo eletrônico pode causar sérios impactos ambientais, incluindo a contaminação do solo e da água por substâncias tóxicas.