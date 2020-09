TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu nesta quinta-feira (17) na BR-158 um Hyundai/Veracruz, com placas de Maringá/PR “recheado” de drogas. No local, a equipe encontrou o veículo com uma das rodas quebradas. O motorista não foi encontrado. Dentro do carro, os policiais encontraram 1.305,7 Kg de maconha e 106,6 Kg Os ilícitos e o automóvel foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas (MS). A droga é avaliada em mais de R$ 1,3 milhão.

