O Secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, irritou petistas ao postar uma foto no Instagram de tijolos de maconha apreendidos pela Polícia Militar com adesivos do presidente Lula (PT) e o slogan “Faz o L”. A droga saiu de Ponta Porã/MS e foi apreendida em Euclides da Cunha Paulista/SP; com um casal. Em nota, os parlamentares criticaram Derrite por divulgar a apreensão do entorpecente com adesivo do Lula.