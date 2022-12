Numa ação da Receita Federal hoje (7) no Centro de Distribuição dos Correios, em Campo Grande, apreendeu drogas em brinquedos e outras encomendas. O entorpecente seria levado para outros estados. Segundo a Receita, a ação foi feita em conjunto entre a Sarep (Seção de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho) e os Correios. Ao todo, foram apreendidas 17 encomendas contendo nestes itens 45 Kg de maconha, 7,66 Kg de skunk e 450 gramas de haxixe. A droga foi encontrado com auxílio dos agentes K-9 Ice e Yanko. Conforme a Receita, a droga sairia de Mato Grosso do Sul para Tocantins, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Espírito Santo, São Paulo, Goiás e Maranhão.