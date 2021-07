Os drones ganharam destaque na última semana em todo o mundo ao fazerem chover em Dubai para amenizar o calor intenso da região. Uma tempestade artificial que atingiu o norte dos Emirados Árabes foi estimulada por quatro drones de quase 2 metros de envergadura que foram catapultados para o céu com carga suficiente para 40 minutos de voo para estimular nuvens com pequenas descargas elétricas, e fazer chover.

A tecnologia funciona disparando descargas elétricas que empurram uma nuvem à outra para fortalecer as gotas de água lá dentro. Com a dispersão, a água contida dentro dessas nuvens tende a evaporar, mas com o mecanismo, elas se fortalecem, tornando mais pesadas, fazendo com que as gotas cheguem no solo antes de evaporar.

Mas a ação desses drones não se resume somente à diminuir o calor. De apresentações holográficas como vimos nas aberturas das olimpíadas desse ano, eles podem ser empregados em diferentes circunstâncias, atendendo várias demandas diferentes, segundo os desenvolvedores. Aqui no Brasil, por exemplo, eles poderiam ser usado para combater as queimadas na região Norte e Centro-Oeste e a seca no Nordeste.

Também poderia atuar no Sudeste, fazendo chover onde as hidrelétricas estão operando abaixo da média devido à escassez nos reservatórios, o que consequentemente diminuiria o preço da energia elétrica, que sobe toda vez que o nível de água desce. Em casos de focos de incêndios em regiões longínquas dentro de floresta, os drones também podem ser catapultados e voar por cerca de 40 minutos fazendo chover em locais de difícil acesso.