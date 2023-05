dsm-firmenich conclui fusão e cria empresa global inovadora em nutrição, saúde e beleza

O resultado dessa união é o lançamento de uma nova empresa, que reúne uma das maiores comunidades de inovação e criação em nutrição, saúde e beleza do mundo. Com uma equipe de quase 30 mil colaboradores e capacidades inigualáveis desenvolvidas em mais de um século de ciência de ponta, a dsm-firmenich será pioneira na reinvenção, fabricação e combinação de nutrientes, sabores e fragrâncias vitais.

Combinando o essencial, o desejável e o sustentável

Ao aplicar de forma criativa a ciência comprovada e basear-se em capacidades de inovação orientadas por dados, bem como padrões excepcionais de excelência operacional, a dsm-firmenich procura enfrentar o dilema entre o que a sociedade precisa, o que as pessoas desejam individualmente e o que o planeta requer, nas áreas de nutrição, saúde e beleza. Ao trabalhar em estreita colaboração com os clientes para criar o que é essencial para a vida, bem como desejável para os consumidores e, ao mesmo tempo, mais sustentável para o planeta, a dsm-firmenich está preparada para trazer a evolução para a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo.

Geraldine Matchett e Dimitri de Vreeze, Co-CEOs da dsm-firmenich, comentaram: “Hoje marca um novo começo para todos nós, que é o ápice de mais de um século de ciência inovadora de duas grandes empresas. A dsm-firmenich agora se destaca como uma categoria singular, trabalhando exclusivamente na interseção entre o que as pessoas desejam individualmente e o que precisamos coletivamente, sem prejudicar a Terra. Afinal, o essencial tem impacto limitado se não for desejável, e esse impacto não é positivo se não for sustentável. E coisas sustentáveis que as pessoas não querem ou não precisam não são muito úteis! Somos verdadeiramente globais, criados sobre uma base incrível de ciência comprovada de classe mundial com o mais amplo portfólio de nutrientes, sabores e fragrâncias. Estamos muito contentes em iniciar essa jornada juntos como uma força única para o bem como inovadores em nutrição, saúde e beleza”.

Estruturada para o sucesso

A dsm-firmenich está organizada em quatro negócios diferenciados de alto desempenho, baseados em pesquisa científica complementar de classe mundial e excelência em fabricação. Juntos, eles estão posicionados de forma ímpar para ajudar nossos clientes a concretizar suas ambições e atender às crescentes necessidades e desejos do consumidor.

Perfumaria e Beleza: cria fragrâncias de alta qualidade com benefícios comprovados – sempre priorizando o consumidor. Criando perfumes com uma fragrância incrível e que fazem as pessoas se sentirem ainda melhor, usando a melhor e maior paleta de ingredientes naturais, sintéticos e biotecnológicos.

Sabor, Textura e Saúde: ajuda os clientes a criar alimentos e bebidas deliciosos, nutritivos, acessíveis e sustentáveis. Proporciona satisfação e nutrição para os consumidores, sucesso nos negócios para os clientes e mais saúde para as pessoas e o planeta.

Saúde, Nutrição e Cuidado: fornece às pessoas uma maneira de cuidar de sua saúde adicionando nutrientes essenciais à dieta. Impulsionando a inovação médica, acelerando a recuperação e melhorando a qualidade de vida.

Saúde e Nutrição Animal: possibilita a produção de proteínas animais saudáveis de forma eficiente e sustentável, aproveitando o poder dos dados para tornar as práticas de pecuária mais sustentáveis, produtivas e transparentes.

Atendendo a todos os públicos de interesse

A dsm-firmenich é uma empresa motivada por propósitos, onde as pessoas e o planeta, bem como o sucesso financeiro, estão no centro de sua estratégia. Como uma empresa formada por duas empresas de crescimento que também são líderes globais em sustentabilidade, a dsm-firmenich está determinada a continuar aumentando seu impacto positivo e a ajudar a enfrentar as mudanças climáticas, proteger a natureza e cuidar das pessoas ao longo de toda a cadeia de valor. Trabalhando em conjunto com clientes e parceiros, a empresa se esforça para enfrentar os desafios de hoje e de amanhã, fazendo uma diferença positiva para o planeta e melhorando a vida de milhões de pessoas.

Um novo nome e identidade

Para marcar o lançamento da nova empresa, a dsm-firmenich divulgou uma nova marca que captura o espírito de unir duas organizações icônicas em uma fusão de iguais. A marca reflete o propósito e os valores da empresa e é a expressão de uma identidade comum. A marca simboliza a missão da empresa de unir o que é essencial para a vida, desejável para os consumidores e mais sustentável para o planeta. O objetivo da dsm-firmenich é trazer evolução para vida, juntamente com clientes e parceiros, para alcançar mudanças positivas e fazer a diferença no mundo.

Geraldine Matchett and Dimitri de Vreeze, Co-CEOs da dsm-firmenich, acrescentaram:

“Honramos o legado da DSM e da Firmenich, obtendo o melhor de ambas as empresas na criação de uma nova identidade. Ela é dinâmica. É intensa. É norteada pelo nosso propósito. Assim como a dsm-firmenich. Este é o começo de um novo momento instigante para nossos colaboradores, clientes e parceiros, à medida que vamos muito mais além para definir um futuro positivo para todos e trazer evolução para a vida”.

Após a conclusão bem-sucedida da fusão, Geraldine Matchett decidiu que este é o momento certo para aceitar outros desafios em sua carreira e deixará a empresa, a partir de 1º de setembro, em total alinhamento e com os agradecimentos do Conselho de Administração. Dimitri de Vreeze será o CEO da dsm-firmenich.