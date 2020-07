BATAGUASSU-MS (Correspondente) – A PRF recuperou hoje (7), duas caminhonetes Chevrolet/S10, ambas com placas de Belo Horizonte/MG, e com ocorrência de furto registrada nesta segunda-feira (6). O trio foi preso com os veículos furtados na BR-267. Eles foram encaminhados para a Polícia Civil do Município, juntamente com os veículos.