Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu duas mulheres por tráfico de drogas, no Jardim Tijuca, em Campo Grande-MS. As prisões ocorreram na manhã deste domingo, 30/04.

Segundo apurado, os investigadores do GOI, durante diligências pelas imediações do Jardim Tijuca, conseguiram identificar um ponto de comercialização de entorpecente, que era administrado por duas mulheres. No local foram apreendidas 40 porções de cocaína, que já estavam fracionadas e embaladas para a comercialização.

Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante às envolvidas, que foram encaminhadas para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL).