O Batalhão de Choque prendeu duas mulheres de 19 e 29 anos em flagrante por tráfico de drogas na Avenida Afonso Pena em Campo Grande. Elas foram detidas esperando um taxi para entregarem a droga no Tarsila do Amaral. No local foi detido um homem de 42 anos de moto que fazia a “correia do tráfico” com R$ 91.093 dentro da mochila. Elas receberiam R$ 1 mil cada uma pelo transporte do entorpecente. Os três suspeitos foram encaminhados para a DEPAC Centro, por tráfico e associação para o tráfico.