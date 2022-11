A Policia Civil prendeu duas mulheres transportando droga em Ponta Porã. Os Investigadores receberam a informação de que quatro mulheres estariam próximas ao Parque dos Hervais, com diversas malas cheias de maconha. Os policiais civis foram ao local indicado e visualizaram apenas duas mulheres que estavam com duas malas de rodinha e duas bolsas. Elas foram abordadas e com elas foram encontrados pesando 50kg da droga.