Duas novas árvores frutíferas são descobertas na mata atlântica

Pesquisadores anunciaram oficialmente uma descoberta surpreendente feita em fevereiro deste ano na Mata Atlântica. Foi descoberta duas novas espécies de árvores frutíferas: a uvaia-pitanga (Eugenia delicata) e a cereja-amarela-de-niterói (Eugenia superba). Segundo o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), ambas produzem flores ornamentais e frutos comestíveis tanto para nós, quanto para a fauna local. Uma das espécies já tinha chamado a atenção de pesquisadores em 2008, mas foi só em 2022 os pesquisadores identificaram que não se tratava de uma árvore já registrada.

Os exemplares foram encontrados no Parque Estadual da Serra da Tiririca, nos municípios de Niterói e Maricá, no Rio de Janeiro, área de conservação da Mata Atlântica administrada pelo Inea. As espécies são altas, possuem de 12 a 15 metros de altura. A Eugenia delicata tem troncos com casca espessa e marrom-acinzentada, com folhas pequenas e delicadas. Já a Eugenia superba apresenta troncos descamantes, que soltam placas finas que esfarelam ao tato, o que faz com que sua aparência chame atenção na mata.

“As descobertas mostram a importância das unidades de conservação estaduais que protegem as florestas urbanas do Rio de Janeiro. São matas riquíssimas que certamente abrigam muitas outras espécies ainda não descobertas pela ciência”, afirmou o pesquisador do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Thiago Fernandes.

A uvaia-pitanga tem cerca de seis exemplares espalhados pelo parque, enquanto a cereja-amarela-de-niterói conta com apenas três. Os pesquisadores esperam que as árvores sejam usadas para fins ornamentais e frutíferas para garantir sua conservação fora do ambiente natural. A descoberta das duas espécies foi oficializada esse ano em um artigo científico publicado na edição de fevereiro do Kew Bulletin, periódico oficial do Royal Botanic Gardens, do Reino Unido.