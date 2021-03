Um avião de pequeno porte caiu na quarta-feira (10) em uma área rural de Araguaiana, município de Cuiabá. Duas pessoas morreram carbonizadas e outras duas ficaram feridas em estado grave. De acordo com os bombeiros de Mato Grosso os militares foram acionados por volta das 18h para averiguar uma chamada na Fazenda Nova Esperança. De acordo com a corporação a aeronave decolou com destino a Goiânia, mas o motor parou de funcionar em pleno voo.

Um jovem (27) e uma jovem (20) sobreviveram a queda do aeroplano. Eles sofreram fraturas nas pernas e queimaduras de segundo grau na região da cabeça. Ambos foram socorridos para o Hospital Municipal de Nova Xavantina. O Piloto e a Mulher morreram carbonizados. Segundo informações, as vítimas eram pecuaristas de Goiás que haviam viajado para comprar gado. As identidades das vítimas revelada até o momento.