Duas pessoas são presas por tráfico de drogas e posse de arma de fogo em Angélica

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Angélica/MS, deu cumprimento, nesta quinta-feira, 03/08, a um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Cohab Antônio Motta Ramos, oportunidade em que prendeu em flagrante um homem de 19 anos e uma mulher de 41 anos de idade (filho e mãe), pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante as buscas no interior do referido imóvel, os policiais localizaram uma arma de fogo .38, três munições íntegras do mesmo calibre e uma porção de maconha envolvida em embalagem plástica, totalizando 288g.

A busca domiciliar foi solicitada à comarca local, uma vez que, um dos flagrateados, está sendo investigado pelo crime de roubo majorado, ocorrido em 07/06/2023. Os materiais apreendidos serão encaminhados à polícia científica para exame de corpo de delito.