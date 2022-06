Depois de receber o pedido de desfiliação de 33 membros da Juventude, o PSDB de Mato Grosso do Sul reagiu em grande estilo mobilizando mais de 500 jovens, lideranças do partido e aliados nesta semana, no diretório do partido. A juventude tucana terá papel importante de motivação e oxigenação do partido e para divulgar as propostas do pré-candidato a governador Eduardo Riedel.

Com a presença do presidente do PSDB de São Paulo, Fernando Alfredo, o PSDB-MS empossou, nesta terça-feira (7), Felipe Vinicios Rodrigues e Rodrigo Cavassa, respectivamente, na presidência e vice da Juventude do partido.

“O que passou, passou, agora é hora de trabalhar e nós estamos empenhados com a nossa nova executiva. A conversa é uma só: fortalecer nossa juventude e nosso partido, que é plural e vai além de objetivos de uma pessoa ou grupo”, afirmou Felipe.

O pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB, Eduardo Riedel, fez questão de participar da posse e falou que a juventude vai dar o rumo do País. “Como é bom ter o retorno da juventude presente na discussão política. Não dá para pensar no nosso Estado sem a juventude junta. Além do PSDB, hoje vocês estão assumindo uma responsabilidade com Mato Grosso do Sul e aqui, ao ver a movimentação dessa juventude em torno do partido e em torno da política, redobra minha força e energia para caminhar rumo as eleições de outubro”.

Secretário-geral do PSDB Nacional, o deputado federal Beto Pereira destacou que a juventude do partido como a responsável pela motivação e oxigenação partidária. “Neste momento em que se renova a executiva da juventude do PSDB do Mato Grosso do Sul eu desejo a todos boas-vindas. Vocês têm um papel fundamental junto a formação partidária que nós desejamos”, disse.

Falando sobre renovação, o vice-presidente do PSDB e presidente da Assembleia de Mato Grosso do Sul, Paulo Côrrea, parabenizou os jovens e falou do futuro da política tucana sul-mato-grossense. “Daqui sairão líderes e lideranças que mostrarão a força do nosso partido porque agora temos uma JPSDB que vai nos representar”.

Presidente do PSDB de São Paulo, Fernando Alfredo, falou do momento histórico para a juventude de Mato Grosso do Sul. “Parabéns a nova Executiva que toma posse em um momento importante no nosso partido, que encara a responsabilidade de colocar nomes jovens nesta campanha e nas outras que virão, e com vocês, eu tenho a certeza que Eduardo (Riedel, pré-candidato a governador de MS) será vitorioso por sua referência em gestão e trabalho”.

Presidente estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul, Sérgio de Paula, falou do orgulho de estar a frente da sigla e que o momento é de seguir trabalhando. “Nosso Estado de Mato Grosso do Sul tem mais de 34 mil filiados e uma militância de aproximadamente 500 jovens que nos orgulham muito. Respeitamos todos os filiados, inclusive os que saíram para ingressarem em outras siglas partidárias. Agora é hora de virar a página e continuar nosso trabalho pelo partido e por Mato Grosso do Sul, e não tenho dúvidas que esta nova executiva fará isso”.

Também participaram do evento o pré-candidato a deputado federal Geraldo Resende e Carlos Alberto de Assis, entre outras lideranças.

Confira os membros da Comissão Executiva do JPSDB