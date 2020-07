RIO DE JANEIRO/RJ – Estádio sem torcedores, e com imbróglio relacionado a transmissão do Jogo, Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje, às 21h30 (Horário Brasília), no estádio Marcanã, em partida única válida pela final da Taça Rio (2º turno). Caso termine empatada, a disputa vai para os pênaltis. Se o Flamengo for vencedora garante o título de campeão Carioca por antecipação, pois, venceu o 1° turno (Taça Guanabara).

Fora de campo, a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão decidiu não transmitir a partida, diante de problemas com o Flamengo, porém permitiu que a FluTV (Canal You Tub) faça a transmissão de forma gratuita.

Mas, nesta terça, surgiu a notícia sobre uma ação no TJD-RJ pedindo a transmissão compartilhada da final. A eventual mudança iria contra o que diz a MP 984/2020, que exclui possibilidade ao visitante. A Federação Carioca se apressou em informar que o pedido não partiu dela, mas da promotoria do Tribunal.

Em campo, os dois times terão desfalques. O Flamengo anunciou nesta manhã que um jogador – ainda não identificado – testou positivo para coronavírus e foi isolado. O jogo também vai marcar despedida do técnico Jorge Jesus, que prepara seu retorno ao futebol de Portugal.

Já Fluminense não poderá contar três titulares: O centroavante Fred, grande reforço do clube para a temporada, o meia Paulo Henrique Ganso e o lateral Igor Julião, que tiveram problemas físicos e não foram relacionados.

Prováveis escalações: Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson, Dodi, Yago Felipe e Nenê; Marcos Paulo e Evanílson

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol