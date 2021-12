Dupla rouba carreta, sequestra motorista e morre em confronto com a Polícia Militar (PM) na tarde de quinta-feira (9) em Chapão do Sul (MS). Segundo as informações da PM a equipe recebeu a informação de que um caminhoneiro teria acionado o botão de pânico do veículo Scania, cor vermelha, carregado com defensivos agrícolas. Como procedimento, a central de monitoramento é informada e notifica a polícia. Câmeras de Segurança na rodovia confirmaram o roubo. O caminhão é visto passando pelo pedágio. Em seguida, os policiais encontraram o veículo abandonado depois do pedágio e flagraram os criminosos fugindo em meio a uma lavoura. Ao serem perseguidos atiraram contra os policiais que em justa defesa revidaram. Os dois bandidos foram alvejados pelos policiais e não resistiram aos ferimentos. O caminhoneiro foi resgatado sem ferimentos.