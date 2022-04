Dupla invade escritório de engenharia elétrica durante a madrugada de sábado (2) e furtam notebook e aparelhos eletrônicos na Rua Calarge na Vila Carvalho em Campo Grande (MS). Os larápios arrombaram a porta de vidro de entrada do escritório por volta das 2h30 e subtraíram os objetos. E por volta das 4h50 a dupla retornou ao local e levou mais objetos.

O proprietário da empresa, que abriu as portas há dois meses relatou que mais dois comércios da região foram alvos dos criminosos na mesma madrugada. “Foi furtada uma loja de material de construção, nós, a vizinha do lado e parece que mais um comércio foi furtado durante a semana”. A vizinha do gerente de engenharia elétrica que foi furtada, relatou ao empreendedor que este foi o segundo furto ao seu estabelecimento em menos de dois anos.