O Batalhão de Choque prendeu na tarde de ontem (27) dois homens de 28 e 30 anos após serem flagrados com carros roubados num Hotel da Avenida Gury Marques, em Campo Grande/MS. A prisão ocorreu após denuncias de que na hospedaria havia duas pessoas hospedadas num Honda Civic e um Jeep Renegade com registro de roubo. No local o proprietário da empresa autorizou a entrada dos policiais que tiveram acesso aos hóspedes. Um prontamente confessou que ambos pegaram os automóveis em Minas Gerais e entregariam a um desconhecido em Corumbá para serem negociados na Bolívia.

Os automóveis foram contatos pelo Choque como roubados no Rio de Janeiro. A dupla foi presa e encaminhada à DEFURV para os trâmites legais.