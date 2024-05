Dupla é presa acusada de transmitir HIV para menores em Manaus

Dois homens, de 21 e 31 anos, foram presos após abusarem sexualmente de pessoas menores de idade e de terem transmitido a elas o vírus HIV em Manaus.

As prisões são resultado da operação Carimbadores, deflagrada no último dia 10 no qual leva o nome pelo qual os criminosos se intitulavam. A expressão significa transmitir o vírus do HIV sem o conhecimento da outra pessoa.

A Delegada Titular da DEPCA Joyce Coelho revelou que as investigações começaram há cerca de dois anos, após uma denúncia anônima.

Na época, a investigação não foi concluída por que a polícia não conseguiu acessar os celulares dos suspeitos. Em dezembro de 2023 foram iniciadas novas investigações a pedido do Ministério Público do Amazonas com informações recebidas pela Polícia Federal.

“Ambos responderão pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual na modalidade de pornografia infantil. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça”, concluiu a delegada.