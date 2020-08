NAVIRAÍ – MS (Correspondente) – Equipes do GOE e da Policia Civil prenderam dois indivíduos de participarem de um furto de tratores e arma em uma fazenda no interior paulista. O crime aconteceu no mês passado numa propriedade rural no município de Guzolândia/SP. Os ladrões levaram quatro tratores Valtra, uma carabina, joias, dinheiro além de outros objetos. O roubo foi registrado A Delegacia da cidade de Guzolândia durante investigação localizaram e prenderam os gatunos moradores em Naviraí. Foram feitas as prisões preventivas dos dois acusados, ambos de 32 anos e levados para a Delegacia de Araçatuba. Os tratores e as armas roubados ainda não foram localizados e o caso segue sob investigação.