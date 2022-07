Agentes do DOF interceptaram um Fiat Uno na BR-163. Com a dupla foram apreendidos 207 Kg de maconha. Eles não informaram o quanto receberiam pelo serviço apenas que pegaram a droga em Dourados e entregariam em Nova Alvorada do Sul. O entorpecente foi avaliado em aproximadamente R$ 425 mil. Os traficantes e a droga foram encaminhados a DEFRON.