Dupla é presa com maconha na MS-156. A PMA deu ordem de parada a um veículo Kadett, com de Salto de Pirapora/SP. Ao realizar a busca veicular a equipe constatou que havia no interior no carro 640 Kg de Maconha.

Os autores relataram que pegaram o veículo com a carga em Coronel Sapucaia e que receberiam R$ 4.000,00 para levarem a droga até Dourados/MS. Presos os traficantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai/MS para os devidos procedimentos legais.