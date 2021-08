A PM prendeu em flagrante na noite desta quinta-feira (12), dois rapazes, de 19 e 21 anos, que estavam negociando uma pistola próximo a um presídio, no bairro Los Angeles, em Campo Grande. A apreensão ocorreu por volta das 18h45, quando os militares faziam rondas pela região e avistaram um veículo Ônix com três ocupantes, sendo que, ao verem a viatura policial, um deles tentou esconder algo e o motorista acabou por funcionar o carro e fugir.

Foi dada ordem de parada, mas o motorista não parou sendo perseguido pelos policiais. Durante a perseguição, um dos passageiros do carro jogou pela janela uma pistola. Após alguns minutos, o autor tentou voltar para a região onde havia dispensado a arma, sendo que o passageiro acabou pulando do Ônix em movimento. Ao sair do veículo, o indivíduo acabou sendo atropelado pelo comparsa, mas conseguiu fugir. O motorista acabou abordado e tentou mentir dizendo que era motorista de aplicativo e estava sendo assaltado pelos dois que estavam no carro, mas logo em seguida mudou a versão e contou que estava negociando a pistola, que estava municiada com 12 munições, com intermediação de um presidiário.

Pela arma, ele pagaria o valor de R$ 4 mil. O carro em que estavam era de uma locadora, e os militares ainda encontraram dentro do veículo três celulares, que eles quebraram para não serem apreendidos pela polícia. Os dois foram presos em flagrante e levados para a delegacia.