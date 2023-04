Dupla é presa por receptação após fugir da Polícia Militar em motocicleta com registro de furto/roubo em Dourados

Após denúncia de tentativa de furto de motocicletas próximo a um hospital deste município, os policiais intensificaram rondas na região, e ao realizarem a abordagem dos indivíduos em uma Honda/Biz, eles empreenderam fuga desrespeitando as sinalizações de trânsito. Em dado momento, o passageiro saltou da garupa, mas foi detido em seguida. Já o condutor continuou em fuga e perdeu o controle da motocicleta vindo a cair ao solo. Durante a checagem do veículo, os militares verificaram que havia adulteração e registro de roubo/furto

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados realizaram a prisão de dois homens, um de 30 anos de idade, e outro de 38 anos, por desobediência, direção perigosa no veículo na via pública, receptação, e adulteração de sinal identificador de veículo. Os dois indivíduos estavam em uma motocicleta Honda/Biz, e com características repassadas de acordo com a referida denúncia. As prisões e apreensão do veículo ocorreram na noite desta quinta-feira (06/04).

A equipe Força tática foi acionada via denúncia, onde dois suspeitos estavam tentando furtar motocicletas em frente ao hospital desta cidade. Com as características repassadas dos possíveis autores, a equipe realizou rondas e visualizou os indivíduos em uma Biz, na área central. Na tentativa de efetuar a abordagem, eles empreenderam fuga, porém foram detidos.

Durante a checagem da motocicleta, os policiais verificaram que a placa fixada constava como sendo de uma motocicleta Titan. Contudo, ao observarem a numeração, verificaram que houve adulteração de um dos números, sendo constatada a placa da Honda/Biz com registro de furto/roubo.

Diante dos fatos, os autores e o veículo apreendido foram encaminhados à Depac (Delegacia da Pronto Atendimento Comunitário).

Assessoria de Comunicação Social do 3º Batalhão de Polícia Militar

