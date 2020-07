A Polícia da cidade de Asti, no sul da Itália prendeu hoje (23) uma dupla após roubar relíquias de Ayrton Senna avaliadas 300 mil euros, o equivalente a R$ 1,8 milhões, que foram parcialmente recuperados. A policia local divulgou os nomes dos criminosos são: Dabide Robba de 32 anos e Danilo Martucci de 31 anos.

Entre os itens roubados de um colecionador estão macacões, capacetes, luvas, agasalhos que estavam guardados em um imóvel. Segundo o chefe da Policia de Asti, os larápios foram detidos do lado de fora da casa, com parte das relíquias furtadas. Na casa de um dos detidos foi encontrado mais objetos ligados a Senna.

“A investigação, no entanto, não terminou, pois é preciso entender se o roubo foi encomendado por alguém, embora pareça ter sido algo ocasional”, declarou o comandante da polícia local. As autoridades fizeram um apelo as pessoas que localizarem os objetos de Senna entrem em contato para devolver.

O Instituto Ayrton Senna agradeceu as autoridades na elucidação do crime e por recuperarem parte da coleção sobre o ídolo brasileiro. No qual vem sendo exposto há mais de 16 anos no intuito de lembrar do campeão brasileiro e para recolher doações a fundos de caridade do próprio instituto.