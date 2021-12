Dupla é presa no final da tarde de segunda-feira (29) queimando fios de cobre dentro de capela no cemitério Santo Amaro em Campo Grande (MS). A dupla não informou a procedência do material. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM) a guarnição acionada para verificar uma ocorrência de vandalismo dentro do Cemitério Santo Amaro. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram dois rapazes colocando fogo dentro de uma das capelas no interior do cemitério. Ao verificarem constaram que estavam queimando fios de cobre dentro de um jazido. Ao serem questionados pelos agentes informaram que estariam queimando os fios para vendê-los. Com isso, eles foram encaminhados para autoridade policial competente para trâmites cabíveis.