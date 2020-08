DOURADOS – MS (Correspondente) – A PMR prendeu ontem (4), dois homens por tráfico de drogas. Em operação na MS-162, os agentes abordaram um caminhão guincho que transportava um veículo Monza. Durante vistoria no carro, foi localizado 138 Kg de maconha no banco traseiro e porta-malas. O motorista do guincho relatou aos policiais que teria sido contratado para levar o carro pelos dois homens que estavam com ele. Presos, a dupla foi encaminhada para a Delegacia e responderam pelo crime.