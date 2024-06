Dupla foge da PM e garupa morre durante a perseguição no Jardim Aeroporto

Piloto de Moto Honda Titan sem placa em fuga da PM termina na morte do garupa na Rua Vanderlei Pavão no Jardim Aeroporto em Campo Grande. Os policiais deram ordem de parada, conduto o motociclista fugiu.

Durante a perseguição ele colidiu a moto num Gol. Os dois foram lançados da moto por aproximadamente 10 metros. Os Bombeiros tentaram reanima-la, mas não resistiu vindo a óbito. O rapaz foi socorrido com suspeitas de fraturas no braço e clavícula. Segundo a polícia, com ele foi encontrado uma porção de droga. O caso segue sendo apurado.