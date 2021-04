IVINHEMA/MS – O freezer da casa, no bairro Ecopark, em Ivinhema, a 282 km de Campo Grande, onde funcionava comercio de drogas, estava lotado de cervejas e outras bebidas. A dupla havia feito convite para várias clientes. Tudo era comemorar venda pesada de drogas e, como eles disseram, “tirariam a barriga da miséria”. A festa também era para comemorar 50 anos do vocalista Charlie Brown Jr. Mas os traficantes foram surpreendidos por policiais civis que já estavam na cola deles. Os agentes prenderam, nesta terça-feira (20), os dois homens com 822 kg de maconha dentro do freezer, misturada a bebidas.

Os traficantes foram identificados como Fagner Alvarenga Lourenço e Valmir Vitor Lourenço. Com eles, a policia ainda apreendeu uma pistola .22 e um revólver calibre 38. Na casa também havia uma caminhonete Hilux, que provavelmente seria utilizada para transportar a mercadoria. Em 5 pacotes havia a inscrição “Celebração ao CBJR (Charlie Brown Jr)” e homenagem aos 50 anos do vocalista Chorão. Os dois foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados. Fagner e Valmir responderão criminalmente por tráfico de drogas.