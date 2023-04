Dupla tem “CPF cancelado” durante troca de tiros com a polícia

Breno Henrique da Silva Ribeiro, de 29 anos, e Charles Santos de Souza, de 32 tiveram seus “CPFs CANCELADO” após um confronto com policiais no noite de sábado (22) em Três Lagoas. A dupla utilizava um drone para arremessar drogas no Presídio de Segurança Média do Município.

Breno era natural de Belo Horizonte (MG) e havia contra o mesmo um mandado de prisão, expedido em 2021, pela vara criminal de Pratápolis (MG). Charles havia sido preso em novembro de 2011 por homicídio qualificado, tráfico de drogas em outubro de 2012 e porte ilegal de arma de fogo em 2014. Dois revólveres, um calibre 32 e outro calibre 38, foram apreendidos com a dupla.

Criminosos mortos em confronto com a polícia.