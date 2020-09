Em Dourados, duplicação da MS-156 e a construção de pedestres devem começar nas próximas semanas. Os projetos vão mudar a dinâmica do tráfego dando mais segurança a moradores e também aos motoristas. Estão sendo investidos mais de 26 milhões para execução das duas obras. Os contratos já foram assinados com as empresas ganhadoras dos processos licitatórios e os extratos publicados no Diário Oficial do Estado. Nos próximos dias será dada a Ordem de Início de Serviço (OIS) e os trabalhos já podem começar.