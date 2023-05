Durante a Sessão Ordinária, Dr. Victor Rocha alerta para a situação da Santa Casa

Parlamentar solicitou apoio do presidente Carlão para resolver a situação junto à Sesau

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) alertou dos problemas da falta de repasse financeiro via Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para a Santa Casa, durante a Sessão Ordinária desta quinta-feira (25).

O presidente da Comissão de Saúde da Câmara, Dr. Victor Rocha esteve reunido com o diretor de Estratégia e Negócios da Santa Casa, João Carlos Marchezan que oficiou a situação do maior hospital de Mato Grosso do Sul. Entre as demandas está a falta de repasse financeiro, desde o final de 2022, para a manutenção dos leitos na ala de atendimento psicossocial.

Outros dados apontados são os custeios de cinco leitos da unidade coronariana e de 60 leitos de clínica médica. Além do repasse de cerca de R$ 13 milhões de recursos federais e outro R$ 1 milhão em repasse municipal que não é pago desde janeiro de 2023.

“A Santa Casa é o maior hospital de MS, faz atendimento de 60% das urgências e emergências de todo o Estado. Temos que dar condições financeiras para que a instituição possa continuar prestando o serviço de excelência para a saúde de nossa gente. Por isso, pedi ajuda ao presidente Carlão que de pronto mandou oficiar à Sesau para que preste contas da situação dos repasses financeiros à Santa Casa”, explicou Dr. Victor Rocha.

O ofício nº 1.243 será encaminhado da presidência da Câmara de Campo Grande para o secretário de Saúde, Dr. Sandro Benites.