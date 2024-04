Durante abertura da Expogrande, Rodolfo Nogueira alerta sobre crise no agro

Na última quinta-feira (04), durante a abertura da 84ª edição da Expogrande 2024, o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) representou a bancada federal do MS e em sua fala alertou sobre a crise que o agronegócio vem enfrentando.

“Eu venho falando desde 2023 que o agronegócio vive esse momento de crise, em que a falta de investimentos no setor, por meio do governo federal, e associado aos desafios climáticos, somando os preços das commodities, fez com que entrássemos em uma recessão ferrenha”, alertou Nogueira.

O parlamentar ainda lembrou que a crise no agronegócio afeta todas as demais atividades. “A indústria e o comércio acabam vivendo esse momento de crise também”, reforçou.

Nogueira lembrou que a bancada federal tem trabalhado com afinco em Brasília para que as pautas que beneficiam o setor do agro sejam aprovadas com mais celeridade. “Estamos lutando para que a prorrogação das dívidas dos produtores rurais seja feita de maneira justa. Se o produtor rural não tem dinheiro para pagar o principal, como que ele vai pagar o juros e a multa dos financiamentos?”, indagou.

Outra pauta lembrada pelo deputado foi a aprovação do Marco Temporal que ocorreu na Câmara e no Senado, mas que foi vetado pelo governo federal. “A aprovação do Marco Temporal foi de suma importância, pois traz segurança jurídica a nós, traz segurança jurídica para o homem do campo, traz segurança jurídica para a cidade e traz segurança alimentar”, finalizou.

A Expogrande 2024 é a maior feira agropecuária de MS e faz parte do calendário da capital. O evento pretende movimentar mais de R$ 150 milhões em negócios.