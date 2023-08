Durante abordagem; Mulher ameaça Urinar em policiais

“Mijona” tenta bater em PM e vai presa em Aquidauana. Os policiais foram chamados pois um Fiat Strada estava perturbando moradores com som alto num bar. Durante a abordagem um mulher de 33 anos proferiu inúmeras ofensas contra os policiais.

“Bando de policiais b…., quem são vocês na fila do pão? bando de c…., f…. seu bando de v…. essa farda ai não vale de nada, bando de cachorro f…. das p….”, disse a mulher. Ela chegou a avançar sobre a Polícia Feminina tentando agredi-la no rosto. Com o uso do gás de pimenta foi contida e na Delegacia de Polícia continuou com as ofensas.