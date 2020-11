CORUMBÁ-MS (Correspondente) – PM prendeu na quinta-feira (5) um homem (31) com mandado de prisão durante abordagens na área central da cidade. Os policiais estavam em ondas ostensivas e preventivas em diferentes bairros do município quando na área central abordaram um suspeito que após ser checado foi constatado um mandado de prisão em desfavor do mesmo, sendo encaminhado para a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para providências.