O candidato a vice-presidente de Bolsonaro, general Braga Netto (PL), durante sua visita a Campo Grande almoçou com o candidato a deputado e presidente do PL-MS federal Rodolfo Nogueira para tratarem de assuntos importantes para o Estado de Mato Grosso do Sul. “Conversamos sobre a segurança de fronteira do Estado, Braga Netto disse que o DOF é referência no combate ao crime organizado e que vai investir mais recursos ainda, além de garantir aumento de 36% de recursos para o Plano Safra”, afirmou Rodolfo.

Conhecido como ‘Gordinho do Bolsonaro, Rodolfo Nogueira, durante o encontro com o general, lembrou de quando trouxe o presidente Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro (quando os dois ainda eram deputados), para conhecerem as instalações do DOF, em Dourados. Na ocasião, o presidente vestiu a camiseta da corporação e pode conhecer de perto toda a estrutura.

O secretário fundiário de confiança de Bolsonaro, Nabhan Garcia também estava presente no almoço. Nabhan é responsável por missões voltadas para o meio rural. A agenda de Braga Netto na Capital será finalizada na noite desta quarta-feira (21), em um encontro com os apoiadores para apresentar plano de governo do presidente.