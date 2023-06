Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, Polícia Civil prende homem em flagrante por posse ilegal de arma de fogo

Após representação por mandado de busca e apreensão da Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM), de Fátima do Sul-MS, foi cumprido mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira, 23/06, juntamente com a equipe da Delegacia de Polícia de Vicentina. No local foram apreendidos: uma arma de fogo calibre .22 e 13 intactas, do mesmo calibre, em posse de A.D.S. de 43 anos de idade.

Dessa forma, A.D.S. foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, e encontra-se à disposição do Poder Judiciário de Fátima do Sul.

A diligência foi realizada em virtude de crimes praticados pelo autor em desfavor da sua genitora, em maio deste ano. Segundo apurado, o indivíduo danificou o portão da casa da mãe e a ameaçou porque não concordava com abertura de inventário para partilha de bens.

A Polícia Civil destaca a importância de denúncias que podem ser feitas de forma totalmente anônima, pois contribuem bastante para a elucidação de delitos relacionados à violência doméstica.