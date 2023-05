Durante cumprimento de mandado de prisão, criminoso aponta arma para policiais e é atingido

Na manhã desta sexta-feira, 12/05, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (DERF), Quando buscavam efetuar a captura de condenado por diversos homicídios, foram confrontados pelo procurado que resistiu à prisão e acabou morto. O fato ocorreu na região do Bairro Nova Lima, em Campo Grande-MS.

Segundo apurado, a DERF possuía informações de que o o foragido da justiça e de extrema periculosidade, Joel de Lima Oliveira, vulgo Bebezão, de 44 anos, que vinha praticando traficância, estaria na região do Bairro Nova Lima também com objetos receptados de origem ilícita. Dessa maneira, foi destacada uma equipe da Especializada, que passou a fazer levantamento do local e do indivíduo, com intuito de efetuar a captura e fazer cessar os crimes que praticava.

Foi montado esquema tático para ingresso no imóvel, no qual as quatro equipes de investigação participaram, e no momento da captura, houve resistência às ordens legais e o investigado apontou arma de fogo e puxou o gatilho. Diante disso, os policiais tiveram que efetuar disparos para cessar a injusta agressão.

O indivíduo foi atingido, socorrido pelos próprios policiais, que o levaram imediatamente até à Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu e foi a óbito. Na casa do investigado foram apreendidas uma arma de fogo, sendo um revólver calibre .38 e 2kg de maconha.

O autor era considerado violento e de extrema periculosidade, com diversas passagens policiais por crimes como homicídio, tráfico de drogas, entre outros. Ele foi condenado a quase 60 anos de pena, podendo-se destacar o cometimento de quatro homicídios: homicídio simples ano de 2002, condenado a 06 anos de prisão; homicídio culposo ano de 2002, condenado a 01 ano e 06 meses; homicídio qualificado ano de 2002, condenado a 10 anos e 04 meses e o último homicídio qualificado no ano de 2006, condenado a 15 anos e 07 meses.

Soma-se a isso duas outras condenações: tráfico de drogas e corrupção de menores ano de 2006, condenado a 12 anos e 09 meses e tráfico de drogas ano de 2009, condenado a 11 anos e 08 meses, totalizando 58 anos e 02 meses de pena.

Vale destacar que na data de 01/06/2022 Joel foi conduzido em flagrante à DEAM, por ter ameaçado de morte sua esposa dizendo: “VOU MATAR VOCÊ E SUA FAMÍLIA E BEBER O SANGUE DELES”, “NA MINHA PRÓXIMA SAÍDA DE SETE DIAS VOU MATAR VOCÊS”, injuriado com diversos xingamentos contra sua dignidade, além de danificado com socos o portão da casa em que coabitam, com finalidade ingressar no recinto, demonstrando seu total descontrole e aptidão para violência, pois, vale lembrar que existem crianças no lar, e que tudo presenciaram.

Já em sede policial o autor demostrando seu desprezo pelas autoridades constituídas desacatou os Policiais Militares que o prenderam, chamando-os de filhos da puta, ainda fazendo questão de mencionar que era “MATADOR DE POLÍCIA”, assim como expôs o órgão genital nas dependências da Casa da Mulher Brasileira e urinou na sala da Polícia Militar alocada no prédio.

Em declaração prestada na DEAM a esposa dele informou que sempre era ameaçada e agredida, vez que Joel fazia uso abusivo de álcool, porém, nunca denunciou tais condutas à Polícia. Todavia, nesta última, em razão da gravidade da ameaça em que disse que arrancaria o coração dela e de seus familiares e depois beberia seu sangue, resolveu registrar ocorrência e solicitar providências.

Além do estado de flagrante em razão do delito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo – Joel estava evadido do sistema prisional e vinha descumprindo as medidas protetivas de urgências determinadas pelo Poder Judiciário.