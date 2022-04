Durante discussão, marido atira contra a esposa e depois dispara contra a própria cabeça na Avenida Jerônimo de Albuquerque no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Os dois foram socorridos pelos bombeiros a mulher com ferimentos no braço e na perna e o marido com um grave ferimento na cabeça. A região foi interditada e equipes da Polícia Militar estiveram no local. O caso deve ser registrado na DEAM.