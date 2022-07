Durante encontro de líderes do MDB, o doutor Américo Flôres Nicolatti, confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual pelo partido. Américo afirmou que aceitou carinhosamente o pedido do Dr. André Puccinelli para ser um dos seus candidatos neste pleito e que somara a esta campanha sua experiencia de mais de 77 anos de atividade política e jurídica pois atua como advogado em diversas áreas e compreende as mazelas da sociedade e acredita estar preparado para atender a população caso eleito.

Dr. Américo Nicolatti, foi militante na juventude, vice-presidente da União Estadual de estudantes em Campo Grande-MS, presidiu o último diretório do MDB, quando veio a reforma partidária criando novos partidos. Como advogado defendeu os trabalhadores que lutavam por suas posses nas antigas favelas, participou de varias frentes da OAB-MS em defesa dos cidadãos.

Elegeu-se vereador entre 1982 a 1988. Naquele período presidiu a comissão das Pró-Favelas e criou a Secretaria de Assuntos Fundiários de Campo Grande a primeira do país, mérito reconhecido por diversas autoridades entre elas o saudoso senador Ramez Tebet.