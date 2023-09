Durante encontro nacional, Detran-MS lança totem inovador com acessibilidade e inteligência artificial

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) apresentou um dispositivo inovador para atendimento ao público, que conta com tecnologia de ponta, inteligência artificial e acessibilidade. O totem foi exposto durante o o 77° Encontro Nacional dos Detrans, que é realizado em Campo Grande desde quarta-feira (30) e será encerrado hoje (1°/09).

O lançamento do novo totem é mais uma inovação do Detran-MS. “Avançar no autoatendimento é uma grande preocupação. Esse totem é a versão 2.0 dos que temos atualmente. A tela se adapta para que os nossos clientes tenham os ícones de serviços ao alcance dele. Ele emite a guia e gera QRcode para pagamentos. E ainda tem inteligência artificial para auxiliar na busca dos serviços. Mais uma inovação leva nossos serviços para mais perto do cidadão”, ressaltou o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Júnior,

O equipamento é uma evolução dos totens que o Detran já oferece para atendimento digital, em agências da Capital e do interior. “Esse é um totem 2.0 que vem com os mesmos serviços que temos no portal do Detran, mas numa plataforma eletrônica mais sofisticada. Inclusive com acessibilidade e inteligência artificial já embutida no código que vai fornecer as informações para a população”, explica Robson Alencar, diretor de Tecnologia do Detran-MS.

O novo totem integra vários serviços em um dispositivo com uma tela de 33 polegadas, totalmente touch (funciona com o toque do dedo), com uma interface intuitiva que facilita o atendimento para todos os públicos. “Qualquer pessoa que use o celular, não terá dificuldade em utilizar esse novo totem, pela facilidade”, disse Renato Dáquilla, CEO da empresa Inovatti – que apresentou a tecnologia.

Mireli Obando e Emmanuelly Castro, Assessoria de Comunicação Detran-MS

Foto: Rachid Waqued