PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – No final da tarde de terça-feira (23), Policiais Militares do 4ºBPM realizavam policiamento ostensivo e preventivo na Operação Ágata de Ferro 1, quando realizaram a abordagem de um veículo Fiat/Uno, com placas de Aparecida de Taboado/MS o qual trafegava por uma estrada vicinal no trecho que liga Ponta Porã à cidade de Antônio João. O motorista disse aos policiais que iria até o município de Antônio João e, posteriormente, iria até a cidade de Aparecida do Taboado.

Durante revista ao veículo, os policiais localizaram algumas mercadorias oriundas do país vizinho (Paraguai), sem as devidas documentações de importação, sendo: antenas, bebidas alcoólicas, copos, fontes de alimentação, garrafas térmicas, lunetas e sprays de pimenta. Diante dos fatos, a mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal.