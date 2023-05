Durante Operação Caminhos Seguros Polícia Militar prende autor de desobediência e resistência em Três Lagoas

Três Lagoas – MS, no dia 11 de maio, durante desenrolar da Operação Caminhos Seguros os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de indivíduo de 18 anos, por desobediência e resistência.

Nesta quinta-feira, por volta das 20h20, durante “Operação Caminhos Seguros” com foco em ações de polícia ostensiva, preventiva e repressiva visando o combate a exploração sexual de crianças e adolescentes, em conformidade com as tratativas de planejamento acordadas com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP/MS) e demais estados participantes dessa operação, os policiais militares do 2º BPM em ação conjunta com o Conselho Tutelar e Vigilância Sanitária da prefeitura municipal realizaram inspeções em vários estabelecimentos comerciais na cidade, locais estes considerados vulneráveis e propensos à exploração sexual de crianças e adolescentes.

No desenrolar da Operação uma equipe GETAM, juntamente com a equipe do Conselho Tutelar e Fiscais da Prefeitura Municipal, ao realizar uma fiscalização em um comércio localizado na avenida Aldair Rosa de Oliveira, momento que a conselheira tutelar ao solicitar identificação e dados pessoais de um frequentador este veio a desacatar os conselheiros e se recusou a fornecer os dados pessoais, sendo então dada voz de abordagem pelos policiais, vindo a desobedecer sendo dada voz de prisão e realizado sua condução até a Delegacia de Polícia.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

