A Polícia Federal deflagrou hoje (14) a Operação Duplex Latus. O objetivo é cumprir três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Mundo Novo, expedidos pela 1ª Vara Federal de Três Lagoas/MS, no contexto de investigação que busca reprimir o tráfico internacional de drogas. No dia 30/6/2022 uma mulher foi presa transportando aproximadamente 364,7 kg de maconha, em coautoria com um terceiro indivíduo, que conseguiu fugir do local.

No decorrer da investigação, foi identificado que o terceiro, que havia fugido, possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções Criminais de Campo Grande e, possivelmente, se utilizava de nome falso, inclusive com a companheira da empreitada criminosa, circunstância essa que originou a nomenclatura da operação, que significa, em latim, dupla face. Durante a execução da ação, o investigado tentou novamente fugir, mas foi preso no telhado da casa.