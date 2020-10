Agentes de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em operação conjunta com o BPMTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar) recuperaram, na tarde desta terça-feira (27), durante abordagem de rotina, uma motocicleta Honda Titan com registro de furto. As informações são do chefe de Fiscalização do Departamento, Otílio Ruben Ajala Júnior.

A operação ocorreu no cruzamento das avenidas Fernando Correa da Costa e Ernesto Geisel. O condutor, um jovem de 23 anos, foi detido no local. Ele declarou que havia comprado o veículo em setembro por meio de um aplicativo de compra e venda online. Ele foi encaminhado a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e o veículo foi entregue à Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).

Segundo registros policiais, a moto foi furtada em agosto deste ano.