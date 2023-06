Durante Operação do Feriado, Policia Rodoviária atendeu 6 acidentes com 3 vítimas

A Operação Corpus Christi, deflagrada em todas as rodovias estaduais, registrou durante o feriado prolongado 6 acidentes com 3 vítimas sendo uma delas fatal.

Conforme informações do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), durante o feriado prolongado foram abordadas 3.244 pessoas e 2.433 veículos nas estradas de Mato Grosso do Sul. Uma pessoa acabou presa em flagrante por embriagues ao volante.

Com base e um planejamento estratégico, o policiamento foi reforçado em todas as regiões do Estado com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Ponta Porã, distritos de Palmeiras e Piraputanga.

A ação contou com reforço de 90 policiais e de 19 viaturas, nas 11 bases operacionais de Mato Grosso do Sul.

Durante as fiscalizações da Operação Corpus Christi os policiais ainda apreenderam 21,2 quilos de pasta base de cocaína, 15 quilos de maconha, 2,6 quilos de haxixe marroquino e conduziram 7 pessoas para as delegacias da Polícia Civil.

PMA

A Operação Corpus Christi, realizada Polícia Militar Ambiental (PMA) fez abordagem em 1.355 pessoas, com 835 veículos vistoriados e 33 ocorrências atendidas, sendo lavrados durante o feriado cinco autos de infração.

Segundo a PMA, as atividades de reforço na fiscalização ocorreram entre os dias 8 e 11 de junho. Estas ações tiveram a participação de 150 policiais militares ambientais e 33 viaturas, em 130 pontos de fiscalização.

As atividades envolveram 27 subunidades subordinadas ao PMA, em todo o território do Estado, no policiamento ostensivo e preventivo.

Além da intensificação da fiscalização, na última semana, diversas palestras com temas que versam sobre educação ambiental e preservação dos recursos naturais foram realizados.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO